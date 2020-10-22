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Haberler Galeri Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

Son dönemde aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen ile sosyal medyayı salladı. Saygı dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Miray Daner katıldığı İbrahim Selim'in programında hayranlarına sürpriz yaptı. Güzel oyuncu ve yeni görüntüsü ile büyüledi. 'nun Vay şarkısını seslendiren Miray Daner kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Miray Daner'i izlemeye Medcezir dizisinden arkadaşı 'da geldi. İşte ile şarkı söylediği o anlar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 13:24
Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

Son dönemde aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen ile sosyal medyayı salladı. Saygı dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Miray Daner katıldığı İbrahim Selim'in programında hayranlarına sürpriz yaptı.

Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

Güzel oyuncu sesi ve yeni görüntüsü ile büyüledi.

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Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

'nun Vay şarkısını seslendiren kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

İşte 'in ile şarkı söylediği o anlar...

Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

, makeup artist Serhat Şen'in makyajı ile bambaşka birine dönüştü. Öyle ki, hayranları tanımakta zorlandı. Hatta fotoğrafın Miray Daner olmadığını bile iddia ettiler.

Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

Oyuncunun Instagram'daki takipçileri de ikiye bölündü. Kimi çok beğendiğini dile getirdi, kimi de yaşından çok büyük gösterdiği, doğallığı kalmadığı için tepki gösterip eleştiri yağdırdı.

Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

Güzel oyuncu Miray Daner sesiyle hayranlarını büyüledi! | Video

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