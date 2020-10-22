Miray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...

HaberlerGaleriMiray Daner yeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...
Miray Daneryeni imajı ile katıldığı programda güzel sesi ile büyüledi! Oyuncu Miray Daner hayranlarını coşturdu...
Son dönemde aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen Miray Daneryeni imajı ile sosyal medyayı salladı. Saygı dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Miray Daner katıldığı İbrahim Selim'in programında hayranlarına sürpriz yaptı. Güzel oyuncu Miray Daner sesi ve yeni görüntüsü ile büyüledi. Sezen Aksu'nun Vay şarkısını seslendiren Miray Daner kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Miray Daner'i izlemeye Medcezir dizisinden arkadaşı Serenay Sarıkaya'da geldi. İşte Miray Daner'in yeni imajı ile şarkı söylediği o anlar...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
13:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
13:24
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ