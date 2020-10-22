Güzel oyuncu Miray Daner sesiyle hayranlarını büyüledi! | Video
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Oyuncu Miray Daner katıldığı bir programda sesiyle büyüledi. Güzel oyuncu Miray Daner Sezen Aksu'dan Vay şarkısını seslendirdi. Miray Daner'e sosyal medyadan beğeni yağdı.