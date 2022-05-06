Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşları sel oldu. 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Oğlu ile birlikte Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Keziban Yılmaz hem eşini hem de kızını buldu. Birbirlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri duygulandırdı.