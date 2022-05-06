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Haberler Galeri Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te duygusal buluşma!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 14:43

Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te duygusal buluşma!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan kavuşma ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşları sel oldu. 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen Yılmaz ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ve bebeklerinin biberonuna kadar çaldıran Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Oğlu ile birlikte Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Keziban Yılmaz hem eşini hem de kızını buldu. Birbirlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri duygulandırdı.

Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

Aylardır kayıp olan Saffet Yılmaz ve ailesinin kavuşması Müge Anlı ve izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

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Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video

Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te duygusal buluşma!

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

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