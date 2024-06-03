Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
08:31
Müge Boz ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi... Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Güzel oyuncu Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya geldi. Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Peki hamileliği süresince cinsiyet öğrenmeyen Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi? İşte Müge Boz hayranlarının merak ettiği o cevap...