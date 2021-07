Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Ege'deki mavi turuna devam ediyor. Ünlü oyuncu ve İtalyan sevgilisi önceki gün Gümüşlük bir mekanda akşam yemeği yedi. Ünlü çifte Can Yaman'ın annesi Güldem Can ve babası Güven Can eşlik etti.