Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

Murat Boz, yaz tatili için Çeşme'yi tercih etti. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen Murat Boz, kendisini çeken gazetecileri görünce poz verdi. Bir anda fotoğraf karesine giren İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı da zafer işareti veren Boz ile poz verdiler.