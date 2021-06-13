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Haberler Galeri Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyordu...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 15:32

'dan dikkat çeken açıklaması! Hayranları "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyordu...

Geçtiğimiz yıllarda ilişkileriyle göz önünde olan şarkıcı ile oyuncu , uzun süre önce birlikteliklerini noktaladı. Ayrılsalar da haklarında sık sık barışma haberleri çıkan Aslı Enver ile , bu iddiaları her seferinde yalanladı. Son olarka Boz, yaz tatili için gittiği Çeşme'de objektiflere yansıdı. Enver ile yine birlikte adı anılan Boz, konuyla ilgili iddialara son noktayı koydu. İşte 'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması...

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

, yaz tatili için Çeşme'yi tercih etti. Önceki gün Alaçatı'da görüntülenen , kendisini çeken gazetecileri görünce poz verdi. Bir anda fotoğraf karesine giren İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı da zafer işareti veren Boz ile poz verdiler.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

Alaçatı'ya birkaç gün önce geldiğini söyleyen Boz, "Birkaç günlüğüne geldim, fazla kalmayacağım burdan da Bodrum'a annemlerin yanına gideceğim" dedi.

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Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

ASLI ENVER AÇIKLAMASI

"Aslı Hanım ile tekrar barıştı diye haberler çıkıyor?" sorusu üzerine Boz, "Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Yani bir şey olsa açıklamayı yaparım" dedi.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan - çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları Birbirinize bir şans daha verin çağrısı yapıyordu...

İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen ve 'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor.

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