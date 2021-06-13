Giriş Tarihi: 13.06.2021 15:26Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 15:32
Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması! Hayranları "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyordu...
Geçtiğimiz yıllarda ilişkileriyle göz önünde olan şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, uzun süre önce birlikteliklerini noktaladı. Ayrılsalar da haklarında sık sık barışma haberleri çıkan Aslı Enver ile Murat Boz, bu iddiaları her seferinde yalanladı. Son olarka Boz, yaz tatili için gittiği Çeşme'de objektiflere yansıdı. Enver ile yine birlikte adı anılan Boz, konuyla ilgili iddialara son noktayı koydu. İşte Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver açıklaması...