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Haberler Galeri Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:50

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunan ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yeni malikanesi için kesenin ağzını açtı. Emina Jahovic, memleketi Sırbistan'da büyük bir villa yaptırıyor. Çocukları ve ailesi için en güzelini isteyen Emina Jahovic 30 milyonu gözden çıkardı. İşte Emina Jahovic'in lüks malikanesinden ilk kare...

MERVE YURTYAPAN
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Emina Jahovic'in adını Mustafa Sandal ile yaptığı evlilik ile çokça duymuştuk. Ülkesinde kendisi de bir star olan Emina Jahovic aynı zamanda çok ilgili bir anne.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Mustafa Sandal ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adından iki oğlu olan Emina Yahovic onların konforu için her şeyi düşünüyor.

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Emina Jahovic, memleketi Sırbistan'da büyük bir villa yaptırıyor. Jahovic, doğup büyüdüğü Novi Pazar'da çocuklarının ve ailesinin isteklerini karşılayacak büyük ve lüks bir ev inşa ettirdi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Emina Jahovic, yeni malikanesi için kesenin ağzını açtı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...

Çocukları ve ailesi için en güzelini isteyen Emina Jahovic 30 milyonu gözden çıkardı. İşte Emina Jahovic'in lüks malikanesinden ilk kare...

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