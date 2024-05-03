Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in yeni malikanesi dudak uçuklattı! 30 milyon lirayı gözden çıkardı...
Mustafa Sandal ile yaptığı evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunan ünlü şarkıcı Emina Jahovic, yeni malikanesi için kesenin ağzını açtı. Emina Jahovic, memleketi Sırbistan'da büyük bir villa yaptırıyor. Çocukları ve ailesi için en güzelini isteyen Emina Jahovic 30 milyonu gözden çıkardı. İşte Emina Jahovic'in lüks malikanesinden ilk kare...