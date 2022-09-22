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Haberler Galeri Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 15:59

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Zerrin Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Usta sanatçı, "Kıymetli dostlarım! Müziği kendi irademle bıraktım. Bu arada sağlığım gayet iyi" demişti. Özellikle 90'lı yıllarda fırtınalar estiren 64 yaşındaki Zerrin Özer'in vedası, hayranlarını üzmüştü. Sevenleri "Senin gibisi bir daha gelmeyecek, lütfen bizi bırakma!", "Yapma böyle bir şey, seni seviyoruz Zerrin" paylaşımlarıyla Özer'i kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Bu açıklamadan iki ay sonra Zerrin Özer, kararından vazgeçti. Usta sanatçı müziğe geri döndüğünü böyle duyurdu.

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Geçtiğimiz aylarda vasiyetine dair açıklama yaparak, vefatından sonra yapılmasını istemediği şeyleri bir bir sayan Zerrin Özer; sürpriz kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müziği bıraktığını duyuran ve "Asla dönmem" diyen 64 yaşındaki Özer, iki ay sonra bu kararından vazgeçti.

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Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR

Bu açıklamadan iki ay sonra Zerrin Özer, kararından vazgeçti.

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Sosyal medya hesabından sahne programını paylaşan ünlü sanatçı, gönderisinin altına; "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor.

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum.

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