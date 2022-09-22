Giriş Tarihi: 22.09.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 15:59

Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!

Zerrin Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Usta sanatçı, "Kıymetli dostlarım! Müziği kendi irademle bıraktım. Bu arada sağlığım gayet iyi" demişti. Özellikle 90'lı yıllarda fırtınalar estiren 64 yaşındaki Zerrin Özer'in vedası, hayranlarını üzmüştü. Sevenleri "Senin gibisi bir daha gelmeyecek, lütfen bizi bırakma!", "Yapma böyle bir şey, seni seviyoruz Zerrin" paylaşımlarıyla Özer'i kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Bu açıklamadan iki ay sonra Zerrin Özer, kararından vazgeçti. Usta sanatçı müziğe geri döndüğünü böyle duyurdu.