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Haberler Galeri Adile Naşit'le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine bakın! Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.10.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 06:37

Adile Naşit'le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine bakın! Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Gülen Gözler'de Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz tek filmle meşhur olmuş, ardından ortadan kaybolmuştu. Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı.

Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine bakın! Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.

Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine bakın! Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı.

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Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine bakın! Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine bakın! Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.

Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızıydı! Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine bakın! Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Yeşilçam'a muzip gülüşü ile tek filmle damga vuran Lale Ilgaz'ın son hali...

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