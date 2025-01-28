Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Bence kaş yapayın derken göz çıkardı! Anlaşılan gayrimeşru bebek skandalına rağmen "Biz mutluyuz" demeye çalışıyor ama diğer yandan bazı hassasiyetleri göz ardı ediyor. Zaten ya yanlış yaptığını anladı ya da eşi dostu uyardı ve Nazlı Sabancı o paylaşımını sildi. Tamam mutlu olun ama kör olmayın!



