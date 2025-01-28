Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:22

Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu iddialarından Nazlı Sabancı'nın dikkat çeken paylaşımlarına, Şeyma Subaşı'nın yeni aşkından Bettina Machler'in süper anneannelik halleri ve İdo-Yasemin Tatlıses çiftinin ikizleriyle kovboy konseptli doğum günü partisine kadar magazin dünyasında neler oldu? Bu haftanın en çok konuşulan olayları, Bülent Cankurt'un kaleminde sizlerle!

BÜLENT CANKURT
Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Hacı Sabancı'nın, evlilik dışı ilişkiden 4 yaşında oğlu olduğu DNA testiyle kesinleşmişti. Hacı Sabancı, konuyla ilgilenmediğini ve süreci avukatlarının takip ettiğini söylerken eşi Nazlı Sabancı ise sessiz kalmıştı. Nazlı Hanım, önceki gün sessizliğini bozdu.

Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Eşi Hacı Bey ve kızları Alara ile Alpler'e kayak tatiline giden Nazlı Hanım, oradan, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kızını, eşi Hacı Sabancı ile kendisinin kayaklarını ve üzerine 'sakinlik' yazdığı bir fotoğrafı paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Keşke sessiz kalmaya devam etseydi! Kartalkaya'da 78 canımız gitmişken bir kayak merkezinden böyle bir paylaşım yapmasına şaştım kaldım.

Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

Bence kaş yapayın derken göz çıkardı! Anlaşılan gayrimeşru bebek skandalına rağmen "Biz mutluyuz" demeye çalışıyor ama diğer yandan bazı hassasiyetleri göz ardı ediyor. Zaten ya yanlış yaptığını anladı ya da eşi dostu uyardı ve Nazlı Sabancı o paylaşımını sildi. Tamam mutlu olun ama kör olmayın!


Nazlı - Hacı Sabancı cephesinde neler oluyor? ‘Mutlu görünmek’ gözlerini kör etmiş!

MUTLULUĞU YAKALADI
Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti. Katıldığı bir programda artık evliliğe inanmadığını belirten Subaşı, ruhunun evli olduğunu, o kişinin de Marlon Teixeira olduğunu söylemişti. "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi.

SON DAKİKA