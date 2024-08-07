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Haberler Galeri Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:02

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

İhanet haberlerine kulan tıkayan ve evliliğinin arkasında duran Neslihan Atagül'ün bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamileliğini duyuran Neslihan Atagül'ün hayranları karnı burnunda pozlarını iple çekerken şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ikiz bebekleri olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırdı...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

31 yaşındaki oyuncu son olarak verdiği haberle hayranlarını heyecanlandırmıştı. Atagül, sosyal medya hesabından hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...

Bebek beklediği ortaya çıkan Neslihan Atagül'den tatil kareleri gelmişti.

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