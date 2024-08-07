Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:02
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ikiz bebekleri mi olacak? Hayranları karnı burnunda hallerini iple çekiyor...
İhanet haberlerine kulan tıkayan ve evliliğinin arkasında duran Neslihan Atagül'ün bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hamileliğini duyuran Neslihan Atagül'ün hayranları karnı burnunda pozlarını iple çekerken şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ikiz bebekleri olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırdı...