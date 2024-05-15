Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
09:57
Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! 'Meğer birçok kadınla..."
Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile dünyaevine giren Nihat Doğan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkhan'ı kucağına almıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çiftten üzücü haber gelmişti. Nihat Doğan ile 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan'ın boşanacağı ortaya çıkmıştı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabından ayrılık kararının perde arkasını açıkladı. Boşanma kararına giden süreç ünlü şarkıcının hayranlarını şoke etti.