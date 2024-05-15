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Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:57

Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! 'Meğer birçok kadınla..."

Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile dünyaevine giren Nihat Doğan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkhan'ı kucağına almıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çiftten üzücü haber gelmişti. Nihat Doğan ile 2 yıl önce evlendiği Arzu Doğan'ın boşanacağı ortaya çıkmıştı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabından ayrılık kararının perde arkasını açıkladı. Boşanma kararına giden süreç ünlü şarkıcının hayranlarını şoke etti.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! ’Meğer birçok kadınla...
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Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! ’Meğer birçok kadınla...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında evlendi ve Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ancak Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın şoke eden nedenini de açıklamıştı. Son olarak Nihat Doğan ile Arzu Doğan'ın boşanma tarihi belli oldu.

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Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! ’Meğer birçok kadınla...

Nihat Doğan ile İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), Ağustos 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

HAYRANLARINA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Ardından Nihat Doğan sevindiren haberi duyurmuştu. Arzu Doğan-Nihat Doğan çiftin 2023 yılında Badıkan adını verdikleri bir evlatları dünyaya gelmişti.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! ’Meğer birçok kadınla...

Baba olduğunu duyuran Nihat Doğan, hastaneden duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Nihat Doğan ile Arzu Doğan’ın boşanma tarihi belli oldu! Ayrılığın perde arkası şoke etmişti! ’Meğer birçok kadınla...

"BU DÜNYADA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY"

Doğan paylaştığı fotoğrafın altına, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak cuma günü oğlum 'Badıkan' dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden Rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşime teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim, babalık heyecanı, sahne heyecanına hiç benzemiyor Rabbim herkese nasip etsin. Hoş geldin Amin Badıkan Doğan" ifadelerini kullanmıştı.

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