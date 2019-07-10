Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, değişimiyle herkesi şoke etti. Nilperi Şahinkaya'nın kaslı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle takipçilerini hayrete düşürdü. Bazı takipçileri güzel oyuncunun kaslı halini beğenirken bazı takipçileri ise güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın son halini beğenmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Nilperi Şahinkaya, son fotoğrafıyla takipçilerini ikiye böldü. Nilperi Şahinkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Eski halinizden eser kalmamış ama bence güzel olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok zayıfsın kemiklerin sayılıyor. Beğenemedim." yorumunu yaptı.