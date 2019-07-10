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  • Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu , değişimiyle herkesi şoke etti. Nilperi Şahinkaya'nın kaslı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle takipçilerini hayrete düşürdü. Bazı takipçileri güzel oyuncunun kaslı halini beğenirken bazı takipçileri ise güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın son halini beğenmedi. hesabından paylaşım yapan oyuncu Nilperi Şahinkaya, son fotoğrafıyla takipçilerini ikiye böldü. Nilperi Şahinkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Eski halinizden eser kalmamış ama bence güzel olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok zayıfsın kemiklerin sayılıyor. Beğenemedim." yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:50
Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu , değişimiyle herkesi büyüledi. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini çok şaşırttı. Bazı takipçileri güzel oyuncunun kaslı halini beğenirken, bazı takipçileri ise güzel oyuncunun son halini beğenmedi.

Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

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Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

EMINA JAHOVIC

Nilperi Şahinkaya bu kez bildiğinizden çok farklı! Nilperi Şahinkaya kaslı haliyle şoke etti!

EMINA JAHOVIC

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