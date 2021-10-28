Nurgül Yeşilçay'ın kardeşini görenler "İkiz misiniz?" demeden edemiyor! İşte güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi...

Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Şener Şen ve Türkan Şoray'ın İkinci Bahar dizisinde dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay'ın, Özcan Deniz ile başrollerinde oynadığı Asmalı Konak dizisi ile adeta yıldızı parladı. Birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de ilgi odağı. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay'ın kişisel sayfası da oldukça renkli. Hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunan Nurgül Yeşilçay aile bireylerini de paylaşıyor. Özellikle Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile birlikte fotoğrafını görenler oyuncuya 'ikiz misiniz?' soruunu sormadan edemiyor. İşte Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi Tuğtekin Yeşilçay... Bakalım Nurgül Yeşilçay ve kardeşini siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz ünlülerin az bilinen kardeşleri galerisini bulabilirsiniz...