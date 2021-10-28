Nurgül Yeşilçay'ın kardeşini görenler "İkiz misiniz?" demeden edemiyor! İşte güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi...

Birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de ilgi odağı. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay'ın kişisel sayfası da oldukça renkli. Hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunan Nurgül Yeşilçay aile bireylerini de paylaşıyor.