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Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:42

Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, ilk günden beri depremzedelerin yanında. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Nusret yine gönülleri fethetti. Sevilen işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.

HAKAN UÇ
Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Afet bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret, önce yiyecek ve gıda yardımında bulunmuş, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken işletmeci Nusret Gökçe, asrın felaketinin ilk gününden beri depremzedelerin yanında. Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret, önceki gün ABD'nin Miami şehrinde ilginç bir yardım çağrısı yaptı.

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Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Nusret, bu kez uçakla gökyüzüne "Hep for Turkiye #saltbea" yazdırdı.

Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Ünlü işletmeci, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekti.

Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Öte yandan Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.

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