Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
10:42
Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı
Yardımseverliği ve cömertliğiyle dikkat çeken ünlü işletmeci Nusret, ilk günden beri depremzedelerin yanında. Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, afet bölgesine onlarca TIR gönderen ve her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. AFAD'a 25 milyon lira bağışlayan Nusret Gökçe, herkese örnek olacak davranışlarıyla gündemde. Nusret yine gönülleri fethetti. Sevilen işletmeci bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı.