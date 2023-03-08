Nusret yine gönülleri fethetti! Bu kez yardım çağrısını gökyüzüne yazdırdı

Afet bölgesine onlarca TIR gönderen Nusret, önce yiyecek ve gıda yardımında bulunmuş, ardından mobil aracıyla her gün 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı. "Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele" diyen Nusret, AFAD'a da 25 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

