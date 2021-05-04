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Haberler Galeri O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:23

O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu çocukluk hali ile de hayran bıraktı. 'de yayınladığı programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan Müge Anlı'nın 5 yaşındaki haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan ilgi odağı oldu.

O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu çocukluk hali ile de hayran bıraktı.

O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

'de yayınladığı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı.

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O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan 'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan 'nın 5 yaşındaki haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi.

O duruş, o saçların güzelliği... Ünlü sunucunun 5 yaşındaki hali hayran bıraktı!

Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan 'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu.

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