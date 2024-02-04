O eski halinden eser yok şimdi… ‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle mest etti! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu şaşırttı!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.