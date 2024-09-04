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Haberler Galeri O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 08:27

O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Herkesin 'Filozof Atakan' olarak bildiği Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı. Tavırları ve felsefeye olan ilgisiyle bir döneme damga vuran Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar, son haliyle gündem oldu. İşte Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın merak edilen son hali!

O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra ortaya çıktı. O şimdi 15 yaşında bir genç. Atakan Kayalar'ın değişimi ise sosyal medyada trend oldu.

O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.

Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan?

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O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Şu anda 15 yaşında bir lise öğrencisi olan Atakan'ın son hali ise gündem oldu.

O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Bir televizyon yayınına bağlanan Atakan değişimiyle dikkat çekti. Şöhretin hayatını pek etkilemediğini belirten Atakan Kayalar, "Pek etkilemedi ama etkilediyse de olumlu yönde etkilemiştir. Biraz daha uzaktan daha farklı bir his ortaya çıktı diyebilirim" diye konuştu.

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