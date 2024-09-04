Giriş Tarihi: 04.09.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
08:27
O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!
Herkesin 'Filozof Atakan' olarak bildiği Atakan Kayalar, yıllar sonra ortaya çıktı. Tavırları ve felsefeye olan ilgisiyle bir döneme damga vuran Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar, son haliyle gündem oldu. İşte Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın merak edilen son hali!