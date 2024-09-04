O şimdi 15 yaşında! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Atakan Kayalar en büyük hedefini açıkladı!

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.

Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan?