O şimdi çok ünlü! 'Sağ üstteki kahküllü kız benim...'

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Ünlü oyuncu, "Sağ üstteki kâküllü kız benim. Sanırım o yıllarda kâküllü modası vardı" dedi. Bu genç kızı tanıyabildiniz mi? Usta oyuncu sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Peki fotoğraftaki bu genç kız sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...