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Haberler Galeri O şimdi çok ünlü! 'Sağ üstteki kahküllü kız benim...'
Giriş Tarihi: 20.08.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 16:59

O şimdi çok ünlü! 'Sağ üstteki kahküllü kız benim...'

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Ünlü oyuncu, "Sağ üstteki kâküllü kız benim. Sanırım o yıllarda kâküllü modası vardı" dedi. Bu genç kızı tanıyabildiniz mi? Usta oyuncu sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Peki fotoğraftaki bu genç kız sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

O şimdi çok ünlü! ’Sağ üstteki kahküllü kız benim...’

Nilgün Belgün, yıllar önce arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak, eski günleri yad etti.

O şimdi çok ünlü! ’Sağ üstteki kahküllü kız benim...’

Ünlü oyuncu, "Sağ üstteki kâküllü kız benim. Sanırım o yıllarda kâküllü modası vardı." dedi.

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O şimdi çok ünlü! ’Sağ üstteki kahküllü kız benim...’

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, yıllar önce sınıf arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

O şimdi çok ünlü! ’Sağ üstteki kahküllü kız benim...’

"SANIRIM O YILLARDA KÂKÜL MODASI VARDI"

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt'nin dibi. Orta okul resmimiz... Orta okul arkadaşım Aynur Koç'un doğum günündeyiz.

O şimdi çok ünlü! ’Sağ üstteki kahküllü kız benim...’

Sağ üstteki kâküllülü kız benim. Sanırım o yıllarda kâkül modası vardı. Geçenlerde yıllar sonra üçümüz buluşup, yemeğe çıkmıştık..." notunu düştü.

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