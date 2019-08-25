Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

Magazin dünyasında en merak edilen konulardan bir tanesi de "" oluyor. Güzel oyuncu 'ın çocukluk fotoğrafları da oldukça merak edilir oldu. Sosyal medyayı güçlü kullanan isim Pelin Karahan'ın takipçi sayısı da fazla. Ailesini, çocuklarını ya da kendinin fotoğraflarını sık sık paylaşan Pelin Karahan zaman zaman çocukluk hallerinden fotoğraflar da paylaşıyor. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Pelin Karahan 16 Ekim 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Buna göre başta Pelin Karahan olmak üzere işte diğer ünlülerin çocukluk halleri..

Giriş Tarihi: 25.08.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 13:37
O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ...

O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..
O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

KIVANÇ TATLITUĞ

O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..
O ünlünün çocukluk fotoğrafı olay oldu! Ünlülerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız..

ANGELINA JOLIE

BİZE ULAŞIN