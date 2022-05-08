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Haberler Galeri Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 18:55

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

Geçtiğimiz hafta Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitti. Magazin gündemine bir anda oturan düğünde ise dikkat çeken Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması oldu. Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın Anneler Günü'nü dikkat çeken bir paylaşımla kutladı. İşte ayrıntılar!

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

59 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz hafta yedinci evliliğini yine kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten ile gerçekleştirdi.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

Ünlü çift, 24 Nisan'da aile ve yakın çevre arasında düzenlenen törenle evlendi.

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Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

Bu törene ise Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin katılmadı.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

Oğulcan Engin'in bu nikaha tepkisi çok konuşulmuştu.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan’ın nikah törenine katılmamıştı! İşte Oğulcan Engin’den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı!

Bir mekan çıkışında görüntülenen Oğulcan Engin'e gazeteciler Seda Sayan'ın evliliği sorulmuş ancak Engin'ün soruyu duyunca yüzü asılmıştı.

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