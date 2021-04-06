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Haberler Galeri Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:12

kız kardeşi ’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

, kendisi gibi oyuncu olan 'dan boşandıktan sonra 'ın oğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarından bir yılı geride bırakan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çifti evlilik yolunda hızla ilerliyor. Futbol yorumcusu ile 'in kızları , 23 yaşına bastı. Kutlamaya Oğulcan Engin'in oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun da katılması dikkatten kaçmadı. Oğulcan Engin kardeşi Elif Engin'in doğum gününü 'İyi Ki Doğdun abisinin kuzusu' notuyla sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi. Elif Engin'in güzelliği sosyal medyada çok konuşuldu.

Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

Futbol yorumcusu ile 'in kızları , 23 yaşına bastı. Kutlamaya 'in oyuncu sevgilisi 'nun da katılması dikkatten kaçmadı.

Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

'in kardeşi , dün 23 yaşına bastı. Elif Engin'in doğum günü için aile ve yakın dostları arasında bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Bu özel günden fotoğrafları ise , "İyi ki doğdun bir tanemiz" notuyla paylaştı.

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Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

de kız kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı ve "İyi ki doğdun abisinin kuzusu" notuyla fotoğraflarını beğeniye sundu.

Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

Kutlamaya, 'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi 'nun da katılması dikkat çekti.

Oğulcan Engin kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü Instagram’dan böyle kutladı! Elif Engin duru güzelliğiyle sosyal medya takipçilerini büyüledi!

SEVGİLİLER KAVUŞTU

Dominik'te 'Survivor 2021' çekimlerinde olan 'ın oğlu , yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı 'na geçtiğimiz ay kavuşmuştu. 32 yaşındaki , "Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" demişti.

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