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Haberler Galeri Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 16:00

'den sevgilisi 'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

'ın oğlu ile güzel bir ilişkisi olan oyuncu şu sıralar dizisinde boy gösteriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in kendisine için yaptığı romantik jesti paylaştı. devam eden Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu adeta düşman çatlattı. 33 yaşına basan Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününü ilk kutlayan yine sevgilisi Oğulcan Engin oldu. Romantik aşıklara beğeni yağdı. İşte evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çiftinin aşk dolu anları...

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

'ın oğlu ile güzel bir ilişkisi olan oyuncu şu sıralar dizisinde boy gösteriyor.

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu son olarak sevgilisi 'in kendisine için yaptığı romantik jesti paylaştı.

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Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

devam eden ile adeta düşman çatlattı.

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

33 yaşına basan 'nun doğum gününü ilk kutlayan yine sevgilisi oldu.

Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

Romantik aşıklara beğeni yağdı. İşte evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ile çiftinin aşk dolu anları...

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