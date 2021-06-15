Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na doğum gününde çok özel jest! Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı dolu dizgin...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile güzel bir ilişkisi olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu şu sıralar Teşkilat dizisinde boy gösteriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu son olarak sevgilisi Oğulcan Engin'in kendisine doğum günü için yaptığı romantik jesti paylaştı. Aşkları dolu dizgin devam eden Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu adeta düşman çatlattı. 33 yaşına basan Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününü ilk kutlayan yine sevgilisi Oğulcan Engin oldu. Romantik aşıklara beğeni yağdı. İşte evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çiftinin aşk dolu anları...