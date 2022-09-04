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Haberler Galeri Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:09

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Ünlü komedyen Okan Bayülgen, 2008 yılında evlendiği Şirin Ediger ile 2014 yılında boşanmıştı. Çiftin İstanbul adını verdikleri bir kızı bulunuyor. Okan Bayülgen, gözlerden uzaktabüyüttüğü kızı İstanbul ile görüntülendi. 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen, büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. stanbul Bayülgen babasının bayuna yetişti. İşte Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul...

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra İstanbul adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ancak Bayülgen ile Ediger, 2014 yılında boşandı.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Okan Bayülgen, herkesten sakladığı kızı İstanbul ile bir alışveriş merkezinden dolaşırken görüntülendi.

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Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Boyu babasını geçen İstanbul Bayülgen'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

12 yaşındaki İstanbul Bayülgen'in babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Kameralara konuşmayan baba-kız alışveriş sonrası avmden uzaklaştı.

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