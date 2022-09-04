Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinden bir yıl sonra İstanbul adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ancak Bayülgen ile Ediger, 2014 yılında boşandı.