Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:03
Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
09:09
Okan Bayülgen’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı genç kız oldu! Babasının boyuna yetişti
Ünlü komedyen Okan Bayülgen, 2008 yılında evlendiği Şirin Ediger ile 2014 yılında boşanmıştı. Çiftin İstanbul adını verdikleri bir kızı bulunuyor. Okan Bayülgen, gözlerden uzaktabüyüttüğü kızı İstanbul ile görüntülendi. 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen, büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. stanbul Bayülgen babasının bayuna yetişti. İşte Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul...