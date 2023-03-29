Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Ölümü hak ediyorsun' Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:37

'Ölümü hak ediyorsun' Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitede ikamet ediyordu. 2 Mart tarihinde evin kapısını bahçe işleriyle uğraşan görevli çaldı ve "Bahçeye rögar açılacak aracınızı çeker misiniz?" dedi. Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. O sırada iddiaya göre ev sahibi, sanatçının yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı. Deniz, ev sahibini üslubu konusunda uyarınca ikili arasındaki tartışma alevlendi. İddiaya göre ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.

ATAKAN IRMAK
’Ölümü hak ediyorsun’ Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren kişiler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

’Ölümü hak ediyorsun’ Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Ölümü hak ediyorsun’ Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

’Ölümü hak ediyorsun’ Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi.

’Ölümü hak ediyorsun’ Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.

SON DAKİKA