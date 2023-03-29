Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:37

'Ölümü hak ediyorsun' Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile oturduğu villanın ev sahibiyle karakolluk oldu!

Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitede ikamet ediyordu. 2 Mart tarihinde evin kapısını bahçe işleriyle uğraşan görevli çaldı ve "Bahçeye rögar açılacak aracınızı çeker misiniz?" dedi. Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. O sırada iddiaya göre ev sahibi, sanatçının yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı. Deniz, ev sahibini üslubu konusunda uyarınca ikili arasındaki tartışma alevlendi. İddiaya göre ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.