Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

Giriş Tarihi: 09.04.2022 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
16:29
Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde aşkını itiraf eden ve "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluluyum" ifadelerini kullanan Aslı Enver, şimdi de aileye girdi. Sevgilisi Önder Öztarhan ve iş insanının annesiyle yemeğe çıkan oyuncunun, neşesinin bir hayli yerinde olduğu görüldü. Çıkışta objektiflere takılan taze aşıklardan Aslı Enver, ilişkisi hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.