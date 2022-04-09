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Haberler Galeri Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...
Giriş Tarihi: 09.04.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 16:29

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde aşkını itiraf eden ve "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluluyum" ifadelerini kullanan Aslı Enver, şimdi de aileye girdi. Sevgilisi Önder Öztarhan ve iş insanının annesiyle yemeğe çıkan oyuncunun, neşesinin bir hayli yerinde olduğu görüldü. Çıkışta objektiflere takılan taze aşıklardan Aslı Enver, ilişkisi hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmayan oyuncu, Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşmuş, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.

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Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

AŞKI İTİRAF ETTİ

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

"Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.

Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver aileye girdi! Evlilik yolunda ilk adım...

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında teve2'de yayınlanan 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti.

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