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Haberler Galeri Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:09

Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan Bülent Serttaş, sahne öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlüler dünyasında etek giyip, oje süren isimleri hedef aldı. Bülent Serttaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Bülent Serttaş, fazla kilolarından nasıl kurtuldu? Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topla. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

59 yaşındaki Bülent Serttaş, "Meslektaşlarınız arasında etek giyip, oje süren isimler var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak" açıklamasını yaptı. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi.

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Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topladı.

Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

İşte Bülent Serttaş ve zayıflayarak bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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