Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!

59 yaşındaki Bülent Serttaş, "Meslektaşlarınız arasında etek giyip, oje süren isimler var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak" açıklamasını yaptı. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.