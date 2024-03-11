Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
12:09
Onu bir de şimdi görün! Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo verdi!
Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan Bülent Serttaş, sahne öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlüler dünyasında etek giyip, oje süren isimleri hedef aldı. Bülent Serttaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Bülent Serttaş, fazla kilolarından nasıl kurtuldu? Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, son olarak 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlenmişti. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirdi. Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni topla. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.