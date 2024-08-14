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Haberler Galeri ‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:16

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı gazetecilerin 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna çok ilginç bir cevap vererek magazin gündemine oturdu. Hafsanur Sancaktutan, 'kimse yok, ortalıkta adam kalmadı' cevabını verdi. Bu cevap sonrası ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile sık sık anıldı. Bugün ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını böyle itiraf etti. Kubilay Aka'nın arabaya binerken söylediği son söz ise Sancaktutan'a cevap niteliğinde oldu! İşte o anlar!

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla magazin gündeminde yer aldı.

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

"ORTALIKTA ADAM KALMADI"

Ünlü oyuncu bir mekan çıkışında gazetecilerin 'hayatınızda biri var mı?' sorusuna 'kimse yok, ortalıkta adam kalmadı' cevabını verdi.

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‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

AŞKLARI BELGELENDİ! EL ELE GAZETECİLERİN KARŞISINA ÇIKTILAR!

Bu cevap sonrası ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile sık sık anıldı. Bugün ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını böyle itiraf etti.

'Ortalıkta adam kalmadı' demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

"HANİ ADAM YOKTU"

Kubilay Aka, Sancaktutan arabaya binerken, 'Hani adam yoktu!' cevabıyla herkesi güldürdü.

‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

İşte o anlar!

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