AŞKLARI BELGELENDİ! EL ELE GAZETECİLERİN KARŞISINA ÇIKTILAR!

Bu cevap sonrası ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile sık sık anıldı. Bugün ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını böyle itiraf etti.

'Ortalıkta adam kalmadı' demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!