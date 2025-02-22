Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı
Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 06:54

Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

Bülent Cankurt'un kaleminden yine dopdolu bir magazin gündemi var! İş, moda, sanat ve cemiyet hayatından en yeni gelişmeleri aktaran Cankurt, yazısında Esra Oflaz'ın Londra'daki yeni yaşamından, Ece Şirin'in Hollywood başarısına, Oscar sonrası partisine damga vuran Türk tabaklarına kadar pek çok ilginç detaya yer veriyor. Ayrıca Mine Kalpakçıoğlu'nun Hindistan'daki alternatif tıp eğitiminden, Hadise'nin olay yaratan tırnaklarına ve Şebnem Bozoklu'nun stil hatasına kadar pek çok konuyu ele alıyor. İşte bu haftanın en dikkat çeken magazin notları…

BÜLENT CANKURT
Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

Çarşamba günü çıkan Şamdan Plus'ın kapağında yer alan Esra Oflaz'ın röportajını okuyunca hayatında birçok yeni gelişme olduğunu öğrendim. Dört yıl önce boşanıp kızının eğitimi için Londra'ya taşınan Esra Hanım, günümüzün yükselen değeri yapay zeka ile üç yıldır yoğun bir şekilde ilgileniyor ve yatırım yapıyormuş. Bir yandan da Londra'da emlak yatırımları yapan bir şirket kurmuş.

Diğer yandan medya şirketi, global tematik kanallarla farklı platformda iş birliğini devam ettirirken globalleşme sürecinde olan Türk şirketleriyle de pek çok projeyi hayata geçiriyormuş. Esra Hanım, bunca işine rağmen "Londra'da daha fazla kendime zaman ayıracak ve yüreğim ne isterse onu yapacak lüksüm oldu" diyor. Bu arada kızından ayrılmış! Çünkü kızı Londra'da yatılı liseye başlamış. "Kızımla kurduğumuz hayat bozulunca bocaladım, yalnızlık hissettim, alışmaya çalışıyorum" diyen Esra Oflaz, her şeye rağmen mutlu olduğunu ve minnet duyduğunu da söylüyor.

Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

Esra Oflaz, "Benim yüzüme estetik yaptırdığıma dair bir şehir efsanesi dolanıyormuş İstanbul'da. Estetik yaptırmadım. Hepimiz yaş alıyoruz, mühim olan; yaş alma lüksümüzü Allah bize bahşettiği için minnet dolu olmak ve zarafetle yaş almak" diyor.

Esra Oflaz, "Ben hep mutlu anlar topladım, etrafımdaki tüm dramlara rağmen... Hep mutlu olmayı seçerim. Minnet duyarım; sevdiklerime, sahip olduklarıma" diyor.

Esra Oflaz boşanmasıyla ilgili de konuşmuş: "Güzel bir evliliğim oldu, yürümediği noktada, birbirimizi hiç kırmadan boşandık. Dört sene olmuş. Kızımın etkilenmemesi için çok çaba harcadım, çünkü babasına çok düşkündü."


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

TÜRK TASARIMI HOLLYWOOD FİLMİNDE PARLAYACAK
Dünya starlarının tutkunu olduğu mücevher markasıyla büyük başarılara imza atan Ece Şirin, Hollywood'un kostüm tasarımcılarının da radarına girmişti.

Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

Cinderella filminde Camilla Caballo ve 'Emily in Paris' dizisi için koleksiyon tasarlayan Ece Şirin, yeni bir tasarımı ile yine Hollywood'da boy gösterecek. Şirin, ünlü oyuncu Cate Blanchett'a, 14 Mart'ta vizyona girecek yeni filmi Black Bag'te kullanması için bir yüzük tasarlamış. Blanchett'in rolünün bir parçası olarak karakterine uygun bir ikon yarattığını söyleyen Ece Şirin'e gerçekten kocaman bir alkış.

Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

HİNDİSTAN'DA ALTERNATİF TIBBI ÖĞRENİYOR
Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi kendine şiar edinmiş isimlerden biri olan Mine Kalpakçıoğlu, yaşıtı hemcinslerini daha da kıskandıracak gibi gözüküyor!

Yaşının iyilerinden biri olan Mine Hanım, haziran ayında 'Wellbeing Sağlık Uzmanlığı' sertifika programından mezun olmuştu. Öğrendim ki, geçen hafta da hocası Ebru Şinik ve üniversite arkadaşları ile Hindistan'a Ayurveda tıbbını öğrenmeye gitmiş. Vücut ve yüz sağlığı için muhtelif terapiler öğrenen Mine Hanım, görünen o ki bunları üzerinde uyguluyor.


SON DAKİKA