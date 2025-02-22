Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı

Çarşamba günü çıkan Şamdan Plus'ın kapağında yer alan Esra Oflaz'ın röportajını okuyunca hayatında birçok yeni gelişme olduğunu öğrendim. Dört yıl önce boşanıp kızının eğitimi için Londra'ya taşınan Esra Hanım, günümüzün yükselen değeri yapay zeka ile üç yıldır yoğun bir şekilde ilgileniyor ve yatırım yapıyormuş. Bir yandan da Londra'da emlak yatırımları yapan bir şirket kurmuş.

Diğer yandan medya şirketi, global tematik kanallarla farklı platformda iş birliğini devam ettirirken globalleşme sürecinde olan Türk şirketleriyle de pek çok projeyi hayata geçiriyormuş. Esra Hanım, bunca işine rağmen "Londra'da daha fazla kendime zaman ayıracak ve yüreğim ne isterse onu yapacak lüksüm oldu" diyor. Bu arada kızından ayrılmış! Çünkü kızı Londra'da yatılı liseye başlamış. "Kızımla kurduğumuz hayat bozulunca bocaladım, yalnızlık hissettim, alışmaya çalışıyorum" diyen Esra Oflaz, her şeye rağmen mutlu olduğunu ve minnet duyduğunu da söylüyor.