Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
06:54
Oscar gecesine Türk damgası! Türkiye imzası taşıyan o detay dünyayı şaşırttı
Bülent Cankurt'un kaleminden yine dopdolu bir magazin gündemi var! İş, moda, sanat ve cemiyet hayatından en yeni gelişmeleri aktaran Cankurt, yazısında Esra Oflaz'ın Londra'daki yeni yaşamından, Ece Şirin'in Hollywood başarısına, Oscar sonrası partisine damga vuran Türk tabaklarına kadar pek çok ilginç detaya yer veriyor. Ayrıca Mine Kalpakçıoğlu'nun Hindistan'daki alternatif tıp eğitiminden, Hadise'nin olay yaratan tırnaklarına ve Şebnem Bozoklu'nun stil hatasına kadar pek çok konuyu ele alıyor. İşte bu haftanın en dikkat çeken magazin notları…