Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
18:45
Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılıp oyuncu China Suarez'le yeni bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray- Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve China Suarez, İstanbul turuna çıktı. Ünlü çiftten China Suarez, İstanbul'u gezerken, Türk yemeklerini de tattı. İşte Icardi'nin sevgilisi Suarez'in hayran kaldığı ve öve öve bitiremediği o Türk yemeği!