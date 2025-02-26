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Haberler Galeri Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 18:45

Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılıp oyuncu China Suarez'le yeni bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray- Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve China Suarez, İstanbul turuna çıktı. Ünlü çiftten China Suarez, İstanbul'u gezerken, Türk yemeklerini de tattı. İşte Icardi'nin sevgilisi Suarez'in hayran kaldığı ve öve öve bitiremediği o Türk yemeği!

Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

Galatasaray'In yıldız golcüsü Mauro Icardi Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi.

Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

SEVGİLİSİYLE TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Sevgilisiyle birlikte önce stada gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.

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Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

TARİHİ YERLERİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaştı.

Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

Icardi, İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görüldü.

Öve öve bitiremedi! Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in hayran kaldığı o Türk yemeği!

GİZLENMEYİ TERCİH ETTİLER

Sadece Icardi değil aynı zamanda sevgilisi de gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etti.

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