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Haberler Galeri Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:09

Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. 26 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca...

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

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Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın Kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. Babası Levent Kırca vefat ettikten sonra ortalarda görünmeyen Ayşe Kırca büyümüş ve güzelleşmiş bir genç kız olarak dönüş yaptı.

Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da oyuncuymuş...

Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Ayşe Kırca güzelliği ile de dikkat çekiyor.

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