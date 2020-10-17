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sosyal medyayı salladı! "Yıllar onu teğet geçmiş"

'nin 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) programı ile tanıdığı , iddialı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başarılı sunucu, tarihi otelde verdiği pozlar, oldu. 45 yaşındaki Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından da yayınlayınca, yağmuruna tutuldu. 'da bir milyon takipçisi olan Öykü Serter, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Öykü Serter, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Serter, şu sıralar ekranlardan uzak duruyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:59
Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

'nin 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) programı ile tanıdığı , iddialı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başarılı sunucu, tarihi otelde verdiği pozlar, oldu. 45 yaşındaki Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından da yayınlayınca, yağmuruna tutuldu. 'da bir milyon takipçisi olan Öykü Serter, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Öykü Serter, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Serter, şu sıralar ekranlardan uzak duruyor.

Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

Bir süredir ortalarda görünmeyen sunucu , hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi

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Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

Sunucu , iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pencere önünde veren Serter, o karelerini hesabından yayınladı.

Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

45 yaşındaki 'in kalp emojisi ile yaptığı gönderi kısa sürede 14 binden fazla aldı.

Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

Öte yandan ünlü sunucunun DJ olarak sahneye çıktığı da biliniyor.

Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

İŞTE ÖYKÜ SERTER'İN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMI

Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş
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