Öykü Serter sosyal medyayı salladı! Yıllar onu teğet geçmiş

Türkiye'nin 'Biri Bizi Gözetliyor' (BBG) programı ile tanıdığı Öykü Serter, iddialı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başarılı sunucu, tarihi otelde verdiği pozlar, ilgi odağı oldu. 45 yaşındaki Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından da yayınlayınca, beğeni yağmuruna tutuldu. Instagram'da bir milyon takipçisi olan Öykü Serter, paylaşımına sonbahar yaprağı ve kalp emojisi koydu. Öykü Serter, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Serter, şu sıralar ekranlardan uzak duruyor.