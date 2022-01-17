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Haberler Galeri Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:45

Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da da ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Önceki gün kural bozan güzel oyuncu, Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı. Korel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, Bergüzar Korel, neredeyse her paylaşımıyla gündem oluyor.

Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

Sosyal konulara da duyarsız kalmayan Korel, bu defa gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını paylaştı.

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Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

2020 yılında dünyaya gelen oğlu Han ile geçtiğimiz Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı.

Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

Çocuklarının yüzünü göstermemeye özen gösteren Korel'in makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!

Öte yandan magazin dünyasının örnek ikilisi arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, geçen aylarda üçüncü kez bebek sevinci yaşamıştı.

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