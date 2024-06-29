Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. 'YOLUN AÇIK OLSUN CANO'M' Erkan Petekkaya, fotoğrafa 'Üniversiteye gidip yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın ' notunu düşerken; anne Didem Petekkaya aynı kareyi 'Yolun açık olsun Cano'm' mesajıyla yayınladı. Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi. Emine Ün, mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirmişti. Emine Ün paylaşımına 'Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki, hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum. Ne söylesem az kalacak biliyorum… Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Yepyeni başlangıçlar da tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun' notunu eklemişti. Geçtiğimiz günlerde kep atan Duru Kınay şimdi de mezuniyet balosunda gönlünce eğlendi. Emine Ün güzeller güzeli kızı Duru'nun mezuniyet balosundan kareler paylaştı. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın mezuniyet balosu şıklığı... Duru Kınay mezuniyet balosunun gerçekleştiği Çırağan Sarayı'nda bol bol resim çektirdi... Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün, son olarak ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandırıyor. Emine ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den en son kızı Duru Kınay ile bayram kutlaması gelmişti. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün ile kızı Duru Kınay... Emine Ün ve kızı Duru Kınay, geçtiğimiz haftalarda bir etkinliğe katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Emine Ün, kızı Duru ile benzerliği hakkında konuştu. 'ARKADAŞ GİBİYİZ ONUNLA' Ün, 'Kızımla benzerliğimizi ben de çok seviyorum. Yaş farkımız belli olmuyor çünkü biraz ben genç gösteriyorum galiba. Arkadaş gibiyiz biz onunla' diyerek gülümsedi. 'ANNEME ÖZENİYORUM' Kızı Duru ise, 'Ben üniversite hazırlığındayım şu an. Annem'e özeniyorum ben de. Ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi de söyleyemem. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an. Üniversiteye gideceğim, Londra'ya oradan dönünce bakacağız' dedi. Emine Ün geçtiğimiz aylarda, kızı Duru'nun doğum gününü duygusal bir paylaşım ile kutlamıştı. 19 yaşına giren kızı Duru, güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Güzel oyuncu kızı Duru Kınay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Emine Ün, paylaşımına duygusal bir not eklemeyi de ihmal etmedi. Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan 19 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. Emine Ün, kızı Duru'nun doğum gününü şu sözlerle kutladı: En güzelll, en mutlu günnn bugün. Bugün hissettiklerimin tarifi yok, anlatacak kelimem yok ki, güzeller güzeli kızım benim. Hep iyikim oldun, hep varlığına şükrettiğim, artık 20'lerine merdiven dayadığına inanamıyorum. Bu hayatta ki en güzel dileklerim ve dualarım seninle Seni Çok Seviyorum. Sağlıkla mutlulukla gönlünün dilediği gibi ve iyi insanlarla beraber bir ömrün olsun. İYİKİ DOĞDUNNNN Emine Ün kızı ile bu karesini paylaşarak 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü' kutlamıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün, İdil Demirel'e verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. İşte o röportajdan dikkat çeken açıklamalar... Ünlü oyuncu Emine Ün, pandemi döneminde mutfaktan çıkmayanlardan. Her yemeği çok güzel yaptığını söyleyen Emine Ün, 'Mutfakta olmaktan çok keyif alırım. Pandemi süreciyle birlikte en çok büyüyen sektörlerden biri ev dekorasyonu oldu. Var mı sizin de dekorasyona ilginiz? Herhalde herkesin bir nebze de olsa ilgisi vardır dekorasyona. Benim en zevk aldığım alanlardan biridir. Renklerle oynamayı, yeniliği, evde küçük değişiklikler yapmayı hep sevmişimdir. Pandemi döneminde siz de evinde değişiklik yapanlardan mıydınız? Evet, doğruyu söylemek gerekirse... Evde biraz fazla zaman geçirmeye başladığınız anda bazı şeyler ister istemez gözünüze batmaya başlıyor. Daha az kullandığınız alanları daha çok kullanılır hale getirmeye çalışıyorsunuz. Evde ciddi bir detoks yaptım bu pandemi döneminde. Salona yoğunlaştığımı söyleyebilirim. Ben de salonda aynamın arkasında bulunan duvarın rengini değiştirdim. ANI KARAR VERMEM Ev detoksu yaparken nelere dikkat ettiğinizden bahsedebilir misiniz? Asla kullanmayacağım, kullanışsız parçalar almam. Hep kullandığım parçalar olsun elimin altında. Çok radikal kararlar vermem. Ev içinde genel olarak birbirleriyle uyumlu renkler olmasına özen gösteririm. Modern ve klasik öğeleri bir arada kullanmaya çalışırım. Yaşayan bir eve dair parçalara yatırım yaparım. Nedir eve o yaşanmışlık hissini veren parçalar sizce? Mumlar, tütsüler, kolonyalar mesela... Son zamanlarda özellikle herkese şömine tavsiye eder oldum. Gerçekten terapi gibi. Baca olmasına gerek yok evde, elektrikli olanlar da çok güzel. Her bütçeye uygun olanlar var. Yastıklara da bayılırım ev dekorasyonunda. Mutfak masamın olduğu alan benim için en keyifli noktası. Yemek yapar mısınız bu keyifli mutfağınızda? Tabii ki. Çok da keyif alırım yemek yapmaktan. Dolmalar ve tencere yemekleri konusunda iddialıyımdır. Kızım Duru farklı şeyler yemekten hoşlanır, eşim Tolga farklı şeyler ister. Nasıl geçti peki anne-kız bu dönem bir arada? Duru, 17 yaşında artık. Uyumlu, iyi huylu bir kızım var. Her anne-kız arasında olan minik sürtüşmeleri saymazsak çok iyi geçiniriz. 27 yaşındaydım kızım dünyaya geldiğinde. O kadar keyif alarak yaşadım ki onun çocukluğunu. Hayatta bana farklı duygular yaşattı, farklı dersler almamı sağladı. Çok keyifli vakit geçiriyoruz onunla. Kendi kararları, kendi duruşu olan bir kız. İki oyuncunun çocuğu... Duru'nun hayali ne? Bizim izimizden gelecek gibi geliyor bana. Çocukluğundan beri sanatın içinde. Yavaş yavaş ona da reklam teklifleri geliyor. Annesini koronavirüs yüzünden kaybeden Emine Ün gözyaşlarına hakim olamadı: İyi ki bana bulaştırdı... Ünlü oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşamıştı. Bir televizyon programına katılan Ün, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu, '2 yıl boyunca biz hep anneme koronavirüs bulaştıracağız diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve iyi ki geçirmiş diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik.' itirafıyla yürekleri dağladı. İşte Emine Ün'ün o açıklamaları... Oyuncu Emina Ün, 'Pembe Masa' programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Emine Ün, programda duygusal anlar yaşadı. 'Zaman tabi ki her şeyin ilacı,' diyen Ün, duygularını şu sözlerle ifade etti: 'ANNEM İÇİMDE HEP BİR SIZI OLACAK' 'Hiçbir zaman unutamayacağım yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. 3 yıl oldu. İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi. Sonra olmadığını tabi ki biliyorum ama annemin vefatının Covid-19 olacağı hiç aklıma gelmemişti. İnsanlar aslında şunu düşünmeliler, 'Benim de başıma gelebilir.' Bunu demek gerekiyor. Sadece televizyonda seyrederken başkalarının başına gelebileceğini düşünmezsek, gerçekten bunu anlamaya çalışırsak, kendi hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlarsak. Hele böyle bir pandemi sürecinde başkalarının da hayatını tehlikeye atmamak adına çok hassas davranmamız gerekiyor. 2 yıl boyunca biz hep 'anneme Koronavirüs bulaştıracağız' diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve 'iyi ki geçirmiş' diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana bir hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu çok hayati bir mesele.' 'HAYAT DEVAM EDİYOR' Ünlü oyuncu, hayatında en çok özlem duyduğu şeyin ise geçmiş olduğunu söyledi. 'Ailemle geçirdiğim vakitler şimdi benim için çok daha kıymetli oldu. Çünkü kayıplar yaşandığında daha çok özlem duyuluyor geçmişe. O yüzden keşke o yıllara tekrar dönebilsek, tekrar yaşayabilsek. Hayallerime dalıyorum, rüyalarımda görüyorum. Çünkü çok rüyalarıma giriyorlar. Onlarla beraber yatıp kalktığım çok zaman var. Ama hayat devam ediyor. Beraber evde geçirdiğimiz vakitler benim için çok özel anlardı.' diye konuştu.