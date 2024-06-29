Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Erkan Petekkaya'nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:50

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

"YOLUN AÇIK OLSUN CANO'M"

Erkan Petekkaya, fotoğrafa "Üniversiteye gidip yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın " notunu düşerken; anne Didem Petekkaya aynı kareyi "Yolun açık olsun Cano'm" mesajıyla yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın mutlu günü! Oğlu Cano Petekkaya üniversiteden mezun oldu

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi. Emine Ün, mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirmişti.

SON DAKİKA