Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne'de tören düzenlenmişti. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletilmişti.