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Haberler Galeri Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü! Gülenay Kalkan'ın annesi 93 yaşında vefat etti
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:39

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü! Gülenay Kalkan'ın annesi 93 yaşında vefat etti

Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, acı haberle yıkıldı. Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, annesi Hayrunnisa Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayrunnisa Kalkan'ın cenazesinin bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan 93 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Annesi Hayrunnisa Kalkan'ı kaybeden ünlü oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 'sosyal medyadan acı haberi "Can yoldaşım canımın içi annemi kaybettim.Tarıkcığımla buluştular…" mesajı ile duyurdu.

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Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Öte yandan Gülenay Kalkan, 2019'da akciğer kanserin nedeniyle vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutlamıştı. Sosyal medya hesabından Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Kalkan, takipçilerini duygulandırmıştı.

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlayan ancak 1 Ekim'de hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun acı günü! Gülenay Kalkan’ın annesi 93 yaşında vefat etti

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne'de tören düzenlenmişti. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletilmişti.

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