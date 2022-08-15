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Haberler Galeri Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! "Aşk kapıyı çalmış"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:16

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! "Aşk kapıyı çalmış"

Bir süre önce Hamdi Alkan'la boşanan Selen Görgüzel, sanat dünyasındaki nafaka davalarıyla ilgili konuşmuştu "Ben isim vermeden konuşacağım. Tepkim evliliği ticaret olarak gören hemcinslerime… Çünkü bazıları, evlilik kurumunu ticarethaneye çevirdi. Bu tarz bakış açısını çirkin buluyorum. Biriyle 10 ay, bir sene evli kal, sonra hayat boyunca eski kocanın emeğinde hak iddia et! Bu bence çok ahlaksızca bir şey" demişti. Selen Görgüzel, son olarak sosyal medya hesabında bir takipçisinin yaptığı "Aşk kapıyı çalmış" yorumuna kayıtsız kalamayarak, dikkat çeken bir yanıt verdi.

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! Aşk kapıyı çalmış

Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evlilikleri yaklaşık beş ay önce biten Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmak üzere olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim; bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabında bir takipçisinin yaptığı "Aşk kapıyı çalmış" yorumuna kayıtsız kalamayarak, dikkat çeken bir cevap verdi.

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! Aşk kapıyı çalmış

TAKİPÇİSİNE CEVABI DİKKAT ÇEKTİ
43 yaşındaki Görgüzel, bu 'yeni aşk' imalarının ardından sosyal medya hesabından bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla gündeme geldi.

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Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! Aşk kapıyı çalmış

251 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe fotoğraflarını yayınlayarak binlerce beğeni alan oyuncuya, "Aşk kapıyı çalmış. Hadi hayırlısı" yorumu yazıldı.

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! Aşk kapıyı çalmış

Takipçisine kayıtsız kalamayan Görgüzel ise, şu cevabı verdi:

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! Aşk kapıyı çalmış

Yok, aşk maşk yok. Şimdi iş zamanı, en büyük aşkım işim. Olunca haberiniz olur.

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