Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:16

Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’den dikkat çeken ‘aşk’ yanıtı! "Aşk kapıyı çalmış"

Bir süre önce Hamdi Alkan'la boşanan Selen Görgüzel, sanat dünyasındaki nafaka davalarıyla ilgili konuşmuştu "Ben isim vermeden konuşacağım. Tepkim evliliği ticaret olarak gören hemcinslerime… Çünkü bazıları, evlilik kurumunu ticarethaneye çevirdi. Bu tarz bakış açısını çirkin buluyorum. Biriyle 10 ay, bir sene evli kal, sonra hayat boyunca eski kocanın emeğinde hak iddia et! Bu bence çok ahlaksızca bir şey" demişti. Selen Görgüzel, son olarak sosyal medya hesabında bir takipçisinin yaptığı "Aşk kapıyı çalmış" yorumuna kayıtsız kalamayarak, dikkat çeken bir yanıt verdi.