Giriş Tarihi: 30.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 08:26

Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan İlkin Tüfekçi, "Özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki, yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi.