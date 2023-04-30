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Haberler Galeri Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 08:26

Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan İlkin Tüfekçi, "Özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki, yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tüfekçi, ALS hastalığı ile mücadele eden babası İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumuyla ilgili, "Dalgalı geçiyor açıkçası.

Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Bu gün iyi diyorum, beş dakika sonra farklı bir şey oluyor. Şükürler olsun hayatta" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, "Özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim.

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Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Bir şey konuşmayayım ki, yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" diyerek imalı bir yanıt verdi.

Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?
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Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

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