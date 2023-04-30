Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?

Oyuncu İlkin Tüfekçi, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tüfekçi, ALS hastalığı ile mücadele eden babası İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumuyla ilgili, 'Dalgalı geçiyor açıkçası. Bu gün iyi diyorum, beş dakika sonra farklı bir şey oluyor. Şükürler olsun hayatta' diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, 'Özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki, yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim' diyerek imalı bir yanıt verdi. NE OLMUŞTU? Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 'İçerde' dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde ayrıldılar. İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. YAZ AYLARINDA EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift ayrıldı. İlişkilerinin 5 yıl içinde yıprandığı konuşulan çiftten Ulusoy, artık arkadaş buluşmalarına da yalnız katılıyor. İkilinin, son olarak birlikte tekne aldıkları iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy, geçen günlerde Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürülmüştü. Tüfekçi'nin, Instagram'dan gittikleri iddia edilen mekandan paylaşım yapması dikkat çekmişti. Tüm bunların ardından adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi'nin (35) Instagram paylaşımı, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncunun, daha önce Ulusoy'un taktığı şapkayla poz vermesi dikkat çekti. Tüfekçi'ye hayranları, 'Artık sanırım aşk belgelendi' ve 'Bu detayla mesaj alındı' gibi yorumlar gönderdi. Çağatay Ulusoy ile İlkin Tüfekçi'yi ele veren o şapka... Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin '5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?' sorusuna yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, '3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki...' ifadelerini kullanmıştı. Çağatay Ulusoy da, 'Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var' demişti.