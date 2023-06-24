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Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:34

Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

Instagram'da çektiği videolar ile çok seviliyor, YouTube'da milyonlara hitap ediyor… "Komik bir çocuk değildim, sadece benim hayatım komikti" diyen Cihan Albayrak, yaşamına dair bilinmeyenleri Sabah TV'de anlattı. Çocukluğunun ve kariyerinin yanı sıra özel hayatından da bahseden Cihan Albayrak, "bu aralar sancılı bir süreç geçiriyorum" itirafıyla dikkat çekti. İşte röportajın tüm detayları…

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

Özellikle "nereden duydun bunu" içerikleriyle popülerliği elde eden fenomen ve oyuncu Cihan Albayrak, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Kahkaha dolu geçen programda çarpıcı açıklamalara imza atan Albayrak, "YouTube'da kimseyi rakip görmüyorum" dedi, "'efendi takılırsa iyi olur' dediğim isimler var" cümlesini sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu ve fenomen, sosyal medyanın yanı sıra televizyona ve sinemaya da göz kırptı.

Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

-Nasıl gidiyor hayat, neler yapıyorsun?

Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Biraz yorucu tabii, yoğunluk var.

TRAVMATİK BİR ÇOCUKLUK YAŞADIM

-Sosyal medya ve oyunculuk üzerine konuşacağız ama öncesinde biraz seni tanısak?

90'lar mahalle hayatını yaşamış, orta sütun bir ailenin çocuğuyum. İşçi emeklisi bir baba, ev hanımı bir anne, ağabey ve abla, güzel aile çocukları. Ben en küçüğüyüm, tekne kazıntısı, en yakışıklısı benim. Mahalle hayatı benim çok hareketliydi, dışarıdayız hep filan. Akrabalar, o bütün kültür çatışması filan. Çok memnundum hayatımdan ama bir zaman sonra çok travmatik olduğunu fark ettim. 20-22 yaşlarımda mizah yapmaya, skeç yazmaya başladığımda, eski malzemeleri kullanmaya başladığımda dedim ki; ben travmatik bir çocukluk yaşamışım. Bu şey değil; babam beni hortumla döverdi (gülüyor). E tabii bizi biz yapan şeyler bunlar hiçbir şeyi değiştiremezsin ama baktığımda diyorum, 'evet travmatik şeyler bunlar.'

Ben çocukluğumu çok özlüyorum. Eski arkadaşlıklarımı özlüyorum, ailemle darmadağınık haldeyiz. Çünkü ablam Muğla'da, ağabeyim Antalya'da. Eskiden hep beraberdik. O aile karesini unutamıyorum. Onun için eski günleri özlüyorum yani.

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Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

-Sosyal medyada yayınladığın videolar sayesinde komik kişiliğinle tanıyoruz seni. Peki, Cihan hep bu kadar mizaha yatkın mıydı, çocukluktan gelen bir özellik mi?

Komik bir çocuk değildim, sadece benim hayatım komikti. Eski bir sınıf öğretmenim görsün mesela beni, "Cihan efendi bir çocuktu, hiç böyle şeyler yapmazdı beklemezdik" derler muhtemelen. O özgüveni beklemezlerdi. "Bu çocuk kesin oyuncu olacak" demezlerdi yani.

BABAMIN ONU YAPMAMASI GEREKİYORDU

-Peki, nereden geldi bu oyunculuk sevdası?

Futbol istiyordum aslında. Yeteneğim de vardı. Bağlarım da kopmadı, bir engelim de yoktu ama. Bir gün babamla balkonda oturuyoruz. İki hafta sonra Marmaris'e tatile gideceklerdi. Ben de o zaman kulüpte oynuyorum, maçlarım var yani. İçim de gidiyor, Marmaris'e gitmek istiyorum bir yandan ama maçım var. Babam bana, "oğlum biz Marmaris'e gidiyoruz. Sen kararını ver. Ya futbolcu olacaksın, ya da okuyacaksın" dedi. Orada aslında onu yapmaması gerekiyordu. Ben de "okumayacağım, futbolcu olacağım" diyemedim. "Baba biraz akışına bıraksak" filan da diyemedim. O zamanlar dilim varmıyor.

Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

-Senin hem oyunculuk hem de fenomenlik kimliğin var. Ama bayadır ekranlarda göremiyoruz. Neden?

Benim asıl isteğim dizi film ama artık sosyal medya eskisi gibi değil. Sen bir menajerle oyunculuk için çalışıyorsan zaten audation geliyor, iş geliyor, gidiyorsun görüşüyorsun falan ama ben onun peşini bıraktım bir süre. Benim bir oyuncu menajerim vardı, bir süre çalıştım. O ara iş yaptım zaten, bir yandan da içeriklerimi üretiyorum. Sonra menajeri bıraktık, daha da kovalamadım orayı. Çünkü kendi içeriklerimizi üretiyoruz, çok yoğun zaten. YouTube'a iş yapmak, Instagram'a iş yapmak. Ama şimdi başladım biriyle çalışmaya. Dizi-film istiyorum tabii ki. Bir yandan da kendi işimi yazıyorum. Ama hiçbir şey için acelem yok.

-Komik erkekler kadınlar tarafından da çok beğenilir bu arada. Var mı ekstra bir ilgi alaka?

Ben onu ayırt edemiyorum çünkü ben yakışıklıyım da bir yandan. Hangisine geliyorlar bilmiyorum (gülüyor). Sadece kadınlar için değil de bence zeki herkes bir şekilde biraz daha çekici oluyor yani.

Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

-YouTube'a, sosyal medyaya içerik üretmek zor. Tıkandığın oluyor mu?

YouTube benim için daha zor olan yer. Ben YouTube'da 1,5 senedir varım. Ondan öncesinde de izlemiyordum zaten. Ama Instagram'da skeç yazdığım için daha keyifli oluyor. Tıkanıyorum da arada tabii. Oraya fazla emek verince daha başka bir şey bekliyorsun oradan. Atıyorsun ve bitiyor bir günde geçmiş olsun. Daha tatmin olacağım işler yapasım var bu aralar. Onun dışında bir zorluk yaşamıyorum yani.

-YouTube'da rekabet şartları da zor. Beğendiğin veya beğenmediğin, spesifik olarak söyleyebileceğin içerik üreticileri var mı?

Rakip hiç görmüyorum. Hepimiz aynı içerikleri çekiyoruz zaten (gülüyor). Çok iyi isimler var tabii. Bizim Ali (Biçim) ile Mesut (Can Tomay) var, onlar gayet başarılı.

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