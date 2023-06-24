Oyuncu ve fenomen Cihan Albayrak’tan dikkat çeken itiraflar: Travmatik bir çocukluk yaşadım

-Nasıl gidiyor hayat, neler yapıyorsun?

Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Biraz yorucu tabii, yoğunluk var.

TRAVMATİK BİR ÇOCUKLUK YAŞADIM

-Sosyal medya ve oyunculuk üzerine konuşacağız ama öncesinde biraz seni tanısak?

90'lar mahalle hayatını yaşamış, orta sütun bir ailenin çocuğuyum. İşçi emeklisi bir baba, ev hanımı bir anne, ağabey ve abla, güzel aile çocukları. Ben en küçüğüyüm, tekne kazıntısı, en yakışıklısı benim. Mahalle hayatı benim çok hareketliydi, dışarıdayız hep filan. Akrabalar, o bütün kültür çatışması filan. Çok memnundum hayatımdan ama bir zaman sonra çok travmatik olduğunu fark ettim. 20-22 yaşlarımda mizah yapmaya, skeç yazmaya başladığımda, eski malzemeleri kullanmaya başladığımda dedim ki; ben travmatik bir çocukluk yaşamışım. Bu şey değil; babam beni hortumla döverdi (gülüyor). E tabii bizi biz yapan şeyler bunlar hiçbir şeyi değiştiremezsin ama baktığımda diyorum, 'evet travmatik şeyler bunlar.'

Ben çocukluğumu çok özlüyorum. Eski arkadaşlıklarımı özlüyorum, ailemle darmadağınık haldeyiz. Çünkü ablam Muğla'da, ağabeyim Antalya'da. Eskiden hep beraberdik. O aile karesini unutamıyorum. Onun için eski günleri özlüyorum yani.