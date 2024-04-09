Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:40
Oyunculuktaki başarısının sırrı meğer… Bergüzar Korel’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş!
Bergüzar Korel, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi unutulmaz dizilerde rol alan Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bergüzar Korel'in hayatını araştıranlar anne ve babasının Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları olduğunu duyunca oyunculuktaki başarısının tesadüf olmadığını anlıyor. Birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Korel'in annesi ve babasının kim olduğunu görenler çok şaşırıyor. İşte Bergüzar Korel'in annesi, babası ve diğer akraba olan ünlü isimler…