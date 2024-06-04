Giriş Tarihi: 04.06.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
18:04
Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!
Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davaya İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başka bir psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi, duruşma 4 Ekim 2024'e ertelendi.