Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Ara karar açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önceki bir tarihte anksiyete bozukluğu veya başka bir psikolojik tedavi görüp görmediğine dair kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma 4 Ekim 2024'e ertelendi.