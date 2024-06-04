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Haberler Galeri Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 18:04

Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davaya İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başka bir psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi, duruşma 4 Ekim 2024'e ertelendi.

DHA
Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davaya İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

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Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

"OLAYDAN ÖNCE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜNE DAİR DUYUMLARIMIZ VAR"

Duruşmada müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı, "Adli Tıp Kurulu'nun taraflı davrandığını düşünüyoruz, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var. Ek bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Mahkeme tarafından Deniz Bulutsuz'un psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verildi.

Ozan Güven’in darp davasında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediği incelenecek!

Ara karar açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önceki bir tarihte anksiyete bozukluğu veya başka bir psikolojik tedavi görüp görmediğine dair kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma 4 Ekim 2024'e ertelendi.

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