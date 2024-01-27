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Haberler Galeri Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 07:02

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında devam eden şiddet davasında, Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un maruz kaldığını iddia ettiği olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' yaşadığının anlaşıldığı belirtildi. Yaralanmanın, yaşamı tehlikeye sokan bir durum olmadığı ancak kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde de hafif nitelikte olmadığı vurgulandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve ünlü oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden şikayetçi oldukları davada, Adli Tıp Kurumu raporu geldi. Raporda, Bulutsuz'un maruz kaldığı şiddet sonrası 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan davaya Adli Tıp Kurumu raporu eklendi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

YARALANMALAR HAFİF NİTELİKTE DEĞİL

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video

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