Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!

YARALANMALAR HAFİF NİTELİKTE DEĞİL

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.