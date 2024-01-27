Giriş Tarihi: 27.01.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
07:02
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’a ait Adli Tıp raporu ortaya çıktı! O detay dikkat çekti!
Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında devam eden şiddet davasında, Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un maruz kaldığını iddia ettiği olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' yaşadığının anlaşıldığı belirtildi. Yaralanmanın, yaşamı tehlikeye sokan bir durum olmadığı ancak kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde de hafif nitelikte olmadığı vurgulandı. İşte merak edilen tüm detaylar...