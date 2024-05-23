Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:18
Ozan Güven’in yakışıklı oğlu Ateş şaşırttı! Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş mankenlere taş çıkarttı!
48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın Harun'u zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat… Ozan Güven, hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Taş Kağıt Makas'ın avukat Harun'u Ozan Güven, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ozan Güven, 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Ozan Güven'in oğlu Ateş, şimdilerde 20 yaşında. İşte Ozan Güven'in boyunu geçen oğlu Ateş…