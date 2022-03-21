Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özcan Deniz'in İranlı nişanlısı Samar Dadgar'dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:23

Özcan Deniz'in İranlı nişanlısı Samar Dadgar'dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Feyza Aktan ile inişli çıkışlı bir evlilik yaşayan, olaylı bir de boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; geçen günlerde İranlı sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaşını paylaşarak müjdeyi patlatan Samar Dadgar, yeni bir paylaşımda bulundu. Dadgar, nişanlandığı Deniz ile evlilik tarihi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Özcan Deniz’in İranlı nişanlısı Samar Dadgar’dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Özcan Deniz’in İranlı nişanlısı Samar Dadgar’dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Rezervasyonları günler öncesinden dolan geceye karlı havaya rağmen ilgi büyüktü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özcan Deniz’in İranlı nişanlısı Samar Dadgar’dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Özcan Deniz'i yalnız bırakmayan sevgilisi, İranlı Samar Dadgar da Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Özcan Deniz’in İranlı nişanlısı Samar Dadgar’dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

Bu yıl İstanbul Moda Akademisi'nden mezun olmayı, İran ve Londra'da mağaza açmayı hedeflediğini söyledi.

Özcan Deniz’in İranlı nişanlısı Samar Dadgar’dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!

'ŞİMDİLİK NİŞANLIYIM'

Evlilik konusunda gelen bir soruya ise "Şimdilik nişanlıyım."

SON DAKİKA