Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
10:23
Özcan Deniz'in İranlı nişanlısı Samar Dadgar'dan flaş nikah tarihi açıklaması! Yeniden evlenmek için kolları sıvadı!
Feyza Aktan ile inişli çıkışlı bir evlilik yaşayan, olaylı bir de boşanma süreci geçiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; geçen günlerde İranlı sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Tektaşını paylaşarak müjdeyi patlatan Samar Dadgar, yeni bir paylaşımda bulundu. Dadgar, nişanlandığı Deniz ile evlilik tarihi hakkında konuştu. İşte detaylar...