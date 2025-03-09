Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
13:09
Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyordu! Son paylaşımı ile böyle mesaj verdi...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde evine yaptırdığı kaçak eklemeler nedeniyle savcılığa ifade vermeye giden ünlü isim, ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ailesine adeta ateş püskürmüştü. Son paylaşımı ile ise adeta ailesine yeni bir mesaj verdi.