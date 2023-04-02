Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

Oyuncu Özge Özpirinçci, uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift aynı yıl kızları Mercan'ı kucağına almıştı. Kızları Mercan'a kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, özel hayatlarıyla gündemde. Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün akşam büyük parti düzenlendi. 37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine dostlarını davet etti. Ünlü isimlerin akın ettiği partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizar, Birkan Sokullu sevgilisiEda Gürkaynak, Berrak Tüzünataç, Aslı İnandık, Umut Evirgen, Necip Memili, Ece Sukan ve Serkan Keskin, Özprinçci'yi yalnız bırakmadı. Partinin en dikkat çeken ismi ise Çağla Şıkel ve Avukat sevgilisi Nail Gönenli oldu. Çift objektiflere mutluluk pozları verdi. Öte yandan geçen günlerde Esra Balamir, oyuncu Özge Özpirinçci'yi kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Balamir, Özpirinçci için 'Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok meslektaşının aksine estetikten uzak duran, beyazlayan saçlarını dahi boyatmayan oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğallığı bu kez de Esra Balamir'in hedefindeydi. Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmamak için çok direnmişti. Hatta bir dizide saçlarıyla ilgili kriz çıkmıştı. Özge Özpirinçci'nin dizideki karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istenmişti. 'BOYATMAYACAĞIM' Özpirinçci, ise 'Doğal halim bu, boyatmayacağım' diyerek tepki göstermişti. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulunmuştu. Güzel oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatılmıştı. Katıldığı canlı yayında skandal sözlere imza atan Esra Balamir, sosyal medyayı ikiye böldü. 'PAÇOZLUĞA GİTMEYE BAŞLADI' Balamir, 'Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce' dedi. Program sunucularının, 'Saçındaki beyaz mı sorun' sorusu üzerine, Balamir, ' Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…' diyerek izleyenleri şoke etti. Sosyal medyada Özge Özpirinçci'ye destekler yağarken Esra Balamir'e hak verenler de oldu. Özge Özpirinçci kendisine 'paçoz' diyen Esra Balamir'e göndermeli bir paylaşım ile yanıt verdi. Oyuncu paylaşımında 'Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır...' 'SONSUZA KADAR İSYAN' dedi. Esra Balamir'in Özge Özpirinçci'yi kızdıran sözlerinin ardından estetiksiz hali ise gündem oldu...