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Haberler Galeri Özge Özpirinçci 37'nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci'nin doğum gününe ünlü akını...
Giriş Tarihi: 02.04.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 14:32

Özge Özpirinçci 37'nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci'nin doğum gününe ünlü akını...

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci 37'nci yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Özge Özpirinçci'nin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç ve Serkan Keskin gibi birçok ünlü isim akın etti.

Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

Oyuncu Özge Özpirinçci, uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift aynı yıl kızları Mercan'ı kucağına almıştı.

Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

Kızları Mercan'a kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, özel hayatlarıyla gündemde.

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Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan Özpirinçci ve Yamantürk, dün akşam büyük parti düzenlendi.

Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

37'nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, doğum günü etkinliğine dostlarını davet etti.

Özge Özpirinçci 37’nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci’nin doğum gününe ünlü akını...

Ünlü isimlerin akın ettiği partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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