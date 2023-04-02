Giriş Tarihi: 02.04.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 14:32

Özge Özpirinçci 37'nci yaşını kutladı! Özge Özpirinçci'nin doğum gününe ünlü akını...

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci 37'nci yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Özge Özpirinçci'nin doğum gününe Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç ve Serkan Keskin gibi birçok ünlü isim akın etti.