"Pamuğum" diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

Efsane dizi 'Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili geçtiğimiz haftalarda yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü.