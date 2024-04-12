Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Pamuğum" diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! "Torbacı..."
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:01

"Pamuğum" diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak adını duyuran son dönemde ise çalkantılı özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, "pamuğum" diye sevdiği babasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyuran Damla Ersubaşı daha sonrasında yayınladığı videoda gözyaşları içinde eski eşi Mustafa Can Keser ile kardeşi Serkan Keser'e küfürler yağdırdı. Eski eşinin kendisini arayıp babası için "İyi ki öldü" dediğini iddia eden Damla Ersubaşı ağır hakaretlerde bulundu. Damla Ersubaşı eski kaynına da "Torbacı" diye seslendi...

Pamuğum diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! Torbacı...

Efsane dizi 'Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası ayrılan ikili geçtiğimiz haftalarda yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pamuğum diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! Torbacı...

Babasının ölüm haberi ile yıkılan acılı evlat Damla Ersubaşı, eski eşi ve eşinin kardeşi Serkan Keser'e hakaretler yağdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pamuğum diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! Torbacı...

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak adını duyuran son dönemde ise çalkantılı özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, "pamuğum" diye sevdiği babasını kaybetti.

Pamuğum diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! Torbacı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyuran Damla Ersubaşı daha sonrasında yayınladığı videoda gözyaşları içinde eski eşi Mustafa Can Keser ile kardeşi Serkan Keser'e küfürler yağdırdı.

Pamuğum diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! Torbacı...

Eski eşinin kendisini arayıp babası için "İyi ki öldü" dediğini iddia eden Damla Ersubaşı ağır hakaretlerde bulundu. Damla Ersubaşı eski kaynına da "Torbacı" diye seslendi...

Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..."

SON DAKİKA