Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:01
"Pamuğum" diye sevdiği babasını kaybeden Damla Ersubaşı eski eşi ve kardeşine küfürler yağdırdı! "Torbacı..."
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak adını duyuran son dönemde ise çalkantılı özel hayatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, "pamuğum" diye sevdiği babasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefatını duyuran Damla Ersubaşı daha sonrasında yayınladığı videoda gözyaşları içinde eski eşi Mustafa Can Keser ile kardeşi Serkan Keser'e küfürler yağdırdı. Eski eşinin kendisini arayıp babası için "İyi ki öldü" dediğini iddia eden Damla Ersubaşı ağır hakaretlerde bulundu. Damla Ersubaşı eski kaynına da "Torbacı" diye seslendi...