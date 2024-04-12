Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..."

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OTOMATİK OYNAT
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Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 12.04.2024 | 09:51
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Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video 12.04.2024 | 09:37
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Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.04.2024 | 09:37
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Kalkan-19 denetimlerinde 1177 düzensiz göçmen yakalandı | Video 12.04.2024 | 08:34
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Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 08:34
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Üsküdar'da saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı | Video 12.04.2024 | 08:34
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Tramvayda iki grup genç arasında kavga kamerada | Video 11.04.2024 | 15:48
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Kaza yaptı ardından kendini tokatlayıp yumruklamaya başladı | Video 11.04.2024 | 15:48
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Pompalı tüfekle bayram kutlayan şahıs gözaltına alındı | Video 11.04.2024 | 14:35
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Küçükçekmece’de yolcu, İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırdı | Video 11.04.2024 | 15:48
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MSB açıkladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz | Video 11.04.2024 | 14:20
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Çevreyolunda ters yöne girdi, doğru yönde giden sürücülerle tartıştı | Video 11.04.2024 | 12:39
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İzmir’in göbeğinde can çekişen bir tarih: Basmane | Video 11.04.2024 | 12:39
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Tırnaktan bile küçük İncil, görenleri hayrete düşürüyor | Video 11.04.2024 | 10:33
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Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada | Video 11.04.2024 | 08:32