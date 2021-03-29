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Pandemiyi sevgilisi ile yurt dışı tatilleriyle geçiren : Normal bir hayat yaşıyoruz!

2018 ile yarışmasıyla yıldızını parlatan , son dönemde her hareketiyle adından söz ettiren çiftler arasında yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin ile Aral, pandemide yaptıkları partilerle ve yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündeminde adlarından söz ettirdi. Aral, geçtiğimiz günlerde de model sevgilisi Şevval Şahin'in katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyip stüdyoyu terk ettikten sonra Amerika'ya gitmeleri hakkında konuştu. Yiğit Marcus'un yaptığı açıklamalar gündemde bomba gibi oturdu.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:39
Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

2018 ile yarışmasıyla yıldızını parlatan , son dönemde her hareketiyle adından söz ettiren çiftler arasında yer alıyor.

Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

Bir süredir aşk yaşayan ile , pandemide yaptıkları partilerle ve yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündeminde adlarından söz ettirdi.

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Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

Ünlü model ve sevgilisi , 3 aydır Bali'de tatil yapıyorlardı. Türkiye'ye gelir gelmez Erzurum'a giden sonrasında da İstanbul'a dönen çiftten Aral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

Aral, sevgilisinin katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk etmesi ve hemen ardından Amerika'ya gitmeleri hakkında konuştu:

Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

"Şevval, enteresan şekilde bu konuları fazla kafaya takmıyor. Başkası olsa depresyona girerdi. Zaten kışı Türkiye'de geçirmek istemiyorduk. Buralar malum soğuk. Ondan Amerika'ya gittik."

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