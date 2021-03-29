Pandemiyi sevgilisi Şevval Şahin ile yurt dışı tatilleriyle geçiren Yiğit Marcus Aral: Normal bir hayat yaşıyoruz!

2018 Türkiye güzeliŞevval Şahin ile Survivor yarışmasıyla yıldızını parlatan Yiğit Marcus Aral, son dönemde her hareketiyle adından söz ettiren çiftler arasında yer alıyor. Bir süredir aşk yaşayan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, pandemide yaptıkları partilerle ve yurt dışı tatilleriyle sık sık magazin gündeminde adlarından söz ettirdi. Aral, geçtiğimiz günlerde de model sevgilisi Şevval Şahin'in katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyip stüdyoyu terk ettikten sonra Amerika'ya gitmeleri hakkında konuştu. Yiğit Marcus'un yaptığı açıklamalar gündemde bomba gibi oturdu.
Giriş Tarihi: 29.03.2021
10:34
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
10:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ