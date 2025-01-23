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Haberler Galeri Pavarotti Hasan'ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:35

Pavarotti Hasan'ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

O Ses Türkiye'nin 2014 sezonunda zirveye çıkarak adını genç yaşlı herkese duyuran Hasan Doğru, uzun süre sonra ortaya çıkan yeni görünümüyle sosyal medyada olay yarattı. Yarışma sırasında şanatçı ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından "Pavarotti Hasan" lakabıyla anılan Doğru, çarpıcı değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllarca fazlalıklarından kurtulmak için çaba sarf eden ve bu konuda son derece başarılı olan şampiyon isim, tam 40 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. İşte Hasan Doğru'nun değişimi…

Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

2014 yılında O Ses Türkiye'de sergilediği büyüleyici performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Hasan Doğru, sahnelerdeki etkileyici duruşu ve sempatik tavrıyla akıllarda kalmıştı. Zonguldak Kozlu doğumlu olan yetenekli sanatçı, şu anki haliyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

Takipçilerinden "Bu kadarı da beklemiyorduk", "Gözlerimize inanamadık" ve "Sen ne yaptın Hasan!" gibi yorumlar alan Doğru, verdiği kiloların ardından yepyeni bir imaja kavuştu.

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Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

4 Nisan 1987 tarihinde dünyaya gelen Hasan Doğru, baba tarafından Ordulu bir aileye mensup. Gençlik yıllarında tiyatroya duyduğu ilgiyi hayata geçirme kararlılığı gösteren Doğru, lise eğitiminin hemen sonrasında Tiyatro Arın grubu ile sahne almaya başladı.

Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

Konservatuvar tiyatro sınavları için iki kez şansını deneyen ancak beklediği sonucu alamayan sanatçı, bir yandan çalışmalarına devam etti. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yeni açılan Devlet Konservatuvarı opera bölümünü kazanmasıyla beraber sanatsal kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

İlk opera öğrencilerinden biri olan ve mezuniyet başarısını elde eden Hasan Doğru, sesindeki gücün şöhretle buluşmasını O Ses Türkiye'ye borçlu. Yarışmanın 2013 sezonunda sahneye adım atan Doğru, efsanevî sesiyle jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'u seçerek yola devam etti ve 2014 yılında büyük bir şans yakalayarak şampiyonluk tacına ulaştı.

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