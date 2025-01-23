Pavarotti Hasan’ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...

İlk opera öğrencilerinden biri olan ve mezuniyet başarısını elde eden Hasan Doğru, sesindeki gücün şöhretle buluşmasını O Ses Türkiye'ye borçlu. Yarışmanın 2013 sezonunda sahneye adım atan Doğru, efsanevî sesiyle jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'u seçerek yola devam etti ve 2014 yılında büyük bir şans yakalayarak şampiyonluk tacına ulaştı.