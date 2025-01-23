Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:35
Pavarotti Hasan'ın son hali şoke etti! 40 kilo verdi iğne ipliğe döndü: Bakın nasıl zayıflamış...
O Ses Türkiye'nin 2014 sezonunda zirveye çıkarak adını genç yaşlı herkese duyuran Hasan Doğru, uzun süre sonra ortaya çıkan yeni görünümüyle sosyal medyada olay yarattı. Yarışma sırasında şanatçı ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından "Pavarotti Hasan" lakabıyla anılan Doğru, çarpıcı değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Yıllarca fazlalıklarından kurtulmak için çaba sarf eden ve bu konuda son derece başarılı olan şampiyon isim, tam 40 kilo vererek adeta başka birine dönüştü. İşte Hasan Doğru'nun değişimi…