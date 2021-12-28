Pelin Karahan’dan oğlu Ali Demir’in doğum gününde duygusal paylaşım: Ah ne ara büyüdün sen...

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan şimdilerde kariyerinde kendini ispatlamış ve aynı zamanda iki çocuk annesi, başarılı bir kadın. Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Pelin Karahan'ın büyük oğlu Ali Demir 7 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Pelin Karahan oğlu Ali Demir'in pozlarına "Ah ne ara büyüdün sen" notunu düştü. İşte Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir'in doğum gününden kareler...